Грандиозен скандал в Италия заради Исус с две майки (ВИДЕО)

Сценка с изображенията на две майки около люлката на младенеца Исус, разположена в италианска църква, предизвика буря от възмущение в Италия, пише The Independent, предава "Епицентър". Подобно творение противоречи на църковното учение и узаконява еднополовото възпитание на децата и сурогатното майчинство, възмущават се консервативни католици и политици. Те наричат тази вариация на тема Светото семейство "опасна, срамна и кощунствена".



"С тази сценка исках да покажа, че семействата вече не са само традиционни", обяснява отец Виталиано дела Сала.



Сценките с моменти от живота на Исус са много популярни в предимно католическа Италия, но в последните години често стават причина за своеборазни културни войни, доколкото обществото става все по-светско и мултикултурно, отбелязва изданието.



Свещеникът от храма "Св. св. Петър и Павел" в малкото градче Капокастело ди Мерколяно в провинция Авелино, на около час път с кола от Неапол, се опитва да оправдае необичайната трактовка на сцената с раждането на младенеца Исус и яслата, около която вместо традиционните фигури на Мария и Йосиф, са изобразени две майки.

