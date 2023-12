Издигнаха статуя на Шакира в родния ѝ град в Колумбия (СНИМКА)

Певицата Шакира бе увековечена със статуя, която вчера бе открита в родния ѝ град Баранкиля в Колумбия, предаде Франс прес.

Монументът, висок 6,5 м, съставен от бронз и алуминий, изобразява поп звездата, която изпълнява едно от характерните си танцови движения с ръце над главата и с чупка в кръста. Тя носи кафяв сутиен и дълга пола в същия цвят, която изглежда сякаш се вее от движенията на изпълнителката, пише БТА.

"Бедра, които не лъжат, несравним талант, глас, който докосва масите", гласи надписът в основата на скулптурата, открита на публична церемония на брега на река Магдалена в Баранкиля, на северното крайбрежие на Колумбия, в присъствието на родителите на певицата.

This is insane if you look at it.



Shakira getting statues of her in her home country, she’s just in her 40s, has won every single award related to music, peaked in the remotest part of the globe.



She’s truly THE MOST GLOBALLY KNOWN MUSICIAN.



This is making me emotional.💗🚶🏽‍♀️ pic.twitter.com/zEvJTK1gb6