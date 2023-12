Пола Абдул обвини продуцента на "American Idol" Найджъл Литгоу в сексуално насилие

Пола Абдул обвини бившия продуцент на “American Idol” Найджъл Литгоу за сексуално насилие над нея в началото на века, когато тя беше част от журито в състезателното риалити шоу, съобщава Асошиейтед прес.

Искът, заведен в петък в Лос Анджелис, обвинява Литгоу в сексуално насилие над Абдул, след като тя напуснала “American Idol” и станала съдия в друго състезателно шоу на Литгоу - “So You Think You Can Dance.”

Литгоу заяви, че е „шокиран и натъжен” да чуе за обвиненията, направени от Абдул, която смятал за “скъп” и “изцяло платонически” приятел.

„Въпреки че историята на непостоянното поведение на Паула е добре известна, не мога да се преструвам, че разбирам точно защо тя би завела дело, за нещо, което трябва да знае, че не е истина“, каза той. “Но мога да обещая, че ще се боря с това ужасно петно с всичко, което имам.”

В иска се твърди, че Абдул е мълчала години наред за предполагаемите нападения от страх от отмъщение от “един от най-известните продуценти на телевизионни състезателни предавания”

Преди “American Idol” и “So You Think You Can Dance,” Литгоу беше продуцент на британското шоу “Pop Idol,” което се превърна в глобален франчайз.

Според съдебното дело първото сексуално насилие е извършено, докато Абдул и Литгоу са били на път за заснемане на прослушвания за сезона на “American Idol" от 2002 г.

Абдул казва, че Литгоу я опипвал в асансьора на хотела им след снимачен ден и “започнал да пъха езика си в гърлото ѝ.” Абдул го избутала и изтича до хотелската си стая, когато вратите на асансьора се отворили.

Разплаканата Абдул бързо се обадила на един от нейните представители, за да ги информира за нападението, но в крайна сметка реши да не предприема действия от страх, че Литгоу ще я уволни от American Idol.

Абдул, носителка на Грами и Еми, участва като жури през първите осем сезона на шоуто, напускайки го през 2009 г.

През 2015 г. Абдул стана съдия на “So You Think You Can Dance,” появявайки се заедно с Литгоу.

Приблизително по това време, твърди Абдул в делото, Литгоу отново упражнил насилие върху нея по време на вечеря в дома му и се е опитал да я целуне. Абдул отново отблъснала Литгоу и веднага си тръгнала.

Тя напуска риалити шоуто след два сезона. Оттогава не е работила с Литгоу.

Абдул заведе делото дни преди крайния срок на 31 декември по калифорнийски закон, който откри едногодишен прозорец за жертвите да заведат дела, включващи искове за сексуално насилие, след изтичане на давностния срок.