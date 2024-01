Кое е по-болезнено - раждането или ритник в тестисите?

Измежду битките на половете има една, която изглежда никога не умира: кой понася повече болка?

Раждането е до голяма степен стандартът за болка в ежедневните разговори, но попитайте някой с тестиси и според него може да се окаже, че един бърз ритник в топките просто трябва да боли повече. Дори мисълта за това вероятно е накарала един или двама от вас да кръстосат крака от болка от съчувствие.

И така, кое е по-болезнено? Кой репродуктивен орган причинява най-много мъка? Матката, тестисите - или някакъв таен трети вариант?

