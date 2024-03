НАСА очаква нова звезда да се появи на небосклона скоро

Астрономите очакват впечатляващо звездно събитие да се случи скоро.

От НАСА съобщиха, че до края на месец септември тази година „нова звезда“ ще се появи на небосклона, предаде CNN. Учените отбелязват, че това е събитие, което може да бъде наблюдавано само веднъж в човешкия живот, пише "Нова телевизия".

NOVA EXPECTED IN THE NEXT FEW MONTHS: It is in the constellation of Corona Borealis - an arc of stars between Vega and Arcturus (part of the "summer triangle"). The nova is predicted to be near the 3rd star to the east of the brightest star in the constellation (see maps below). pic.twitter.com/bp9iNmqKmd