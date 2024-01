93-годишният Сорос се забавлява на Барбадос на Нова година (СНИМКИ)

93-годишният Джордж Сорос се потапя във водите на Барбадос с помощта на антураж от четирима мъже само няколко месеца след като милиардерът, управител на хедж фонд и филантроп предаде управлението на империята си оценена на стойност 25 милиарда долара на сина си Алекс, пише dailymail.co.uk.

Сорос е видян да плува във водите на плажа в Бриджтаун, столицата на островната държава, а около него се навъртат няколко помагачи, включително и синът му. Пенсионираният финансист релаксираше излегнат на плажа, докато внимателно се предпазваше от слънцето. На излизане от водата група мъже помогнаха на родения в Унгария бизнесмен да се върне на шезлонга си, където милиардерът се отдаде на почивка след водните забавления.

Екзотичната почивка на Барбадос идва, след като Сорос предаде контрола над империята си на стойност 25 милиарда долара на сина си Александър Сорос, който обеща да използва парите на семейството, за да пропагандира повече крайно-леви каузи.

37-годишният наследник сподели пред „Уолстрийт Джърнъл“, че ще разшири целите на баща си, но ще подкрепи различни каузи, като правото на глас и правото на аборт, както и равенството между половете, припомня британското издание.

🧐



George Soros, 93, spotted in Bridgetown, Barbados with the help of his entourage.



They say a picture is worth a thousand words. This one seems more like 6 million. pic.twitter.com/GxRXWv76vM