Илон Мъск: Организацията на Сорос иска да унищожи Западната цивилизация

Илон Мъск отправи поредни обвинения към "организацията" на Джордж Сорос в платформата си X, заявявайки, че той иска да "унищожи Западната цивилизация". Това се случва преди срещата му с израелския премиер Бенямин Нетаняху.



Илон Мъск обвини фондациите на Джордж Сорос, че искат да унищожат западната цивилизация, преди срещата на технологичния магнат с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Калифорния. Мъск направи коментара в отговор на публикация от потребител, споделящ изображения на северноафрикански мигранти, пристигащи на италианския остров Лампедуза, който се отнасяше до "водена от Джордж Сорос инвазия" в Европа.

"Организацията на Сорос изглежда не иска нищо по-малко от унищожаването на западната цивилизация", публикува собственикът на X. Сорос, унгарско-американски бизнесмен и филантроп, е бил обект на няколко теории на конспирацията.

