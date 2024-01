Котката на Лагерфелд наследи над милион и половина долара

Котката на покойния дизайнер Карл Лагерфелд Шопет продължава да е отглеждана от неговия иконом. Счита се, че след смъртта на стопанина си тя е получила наследство от над милион и половина долара, пише NOVA.

She flew private. She had an iPad. She took her meals from three Goyard dishes. Is Choupette, Karl Lagerfeld’s cat, going to the Met Gala?



Since Lagerfeld’s death, the cat has become something of a four-legged embodiment of the designer’s legacy. https://t.co/xRFl4H93yu pic.twitter.com/l8cgofvE2S