Розамунд Пайк скри разбитото си при инцидент лице с черна дантела на наградите „Златен глобус“ (ВИДЕО)

44-годишната актрисата Розамунд Пайк беше една от най-атрактивните знаменитости на червения килим на наградите "Златен глобус". Звездата от "The Gone Girl" привлече погледите с изцяло черен ансамбъл, допълнен със дантелена маска за лице.

Актрисата обясни, че носи декоративния аксесоар, който скриваше лицето ѝ по причини, които не са свързани с модата.

„Това е защитен воал. Имах инцидент на ски по Коледа“, сподели Розамунд и добави: „Зная, че приличам малко на вдовица или черната булка. Но лицето ми беше напълно разбито.“

Тя сподели, че въпреки че лицето ѝ вече е излекувано, тя е решила да го прикрие с дантела, за да се чувства по-сигурна и да не се притеснява от стотиците фотографи на червения килим.

