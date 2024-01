Бри Ларсън се разплака, когато видя Дженифър Лопес (ВИДЕО)

Носителката на "Оскар" Бри Ларсън сбъдна една от мечтите си да се запознае с любимката си Дженифър Лопес, като по време на вълнуващата им първа среща тя не успя да сдържи сълзите си.

Емоционалният момент се случи на червения килим преди церемонията по връчването на наградите "Златен глобус". Докато Бри даваше интервю пред репортера на тв канала "Entertainment Tonight", към тях се присъедини Джей Ло, която щеше да отговаря на въпроси след нея.

Brie Larson meeting Jennifer Lopez for the first time is our golden moment. #GoldenGlobes pic.twitter.com/uUlIaos2mb