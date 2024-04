Дженифър Лопес си търси ново "любовно гнездо" в Ню Йорк

Дженифър Лопес се издаде, че търси нова "къща на мечтите си", заедно със съпруга си Бен Афлек. Изпълнителката на хита Jenny from the Block беше забелязана да търси къща в Ню Йорк през уикенда - само година, след като намери мечтания си дом в шикозния квартал Pacific Palisades в Лос Анджелис. Този уикенд двете американски звезди бяха заснети от папараци да обикалят, влизайки и излизайки от няколко къщи. Певицата се появи усмихната, облечена в черно палто и дънки.



Снимки показаха, че хитовата изпълнителка разглежда къщи в "Голямата ябълка" (псевдоним за Ню Йорк - бел.ред.) на 30 март, преди да седне на закуска в Сохо.



Ексклузивно анализирайки снимките за The Mirror, експертът по езика на тялото Джуди Джеймс каза, че изглежда Дженифър вече е намерила дома на мечтите си, но решението ѝ може да не се хареса на съпруга ѝ, който изглежда потиснат по време на дългите разходки на двойката из кварталите.



През март миналата година двойката се премести в много шикозно имение на западния бряг на САЩ. Огромно райско кътче с шест спални и десет бани. Достатъчно, за да живеят комфортно с децата си. Дженифър Лопес има близнаци на име Макс и Ем (16 г.) от брака си с Марк Антъни. Бен Афлек има три деца от Дженифър Гарнър: Вайълет (18 г.), Серафина (15 г.) и Самюъл (12 г.).



На известната двойка "Бенифър" им отне не по-малко от две години, за да намерят своя калифорнийски дом. Суетни по отношение на недвижимите имоти, търсенето на новото им любовно гнездо в "Голямата ябълка" може би едва сега започва, пише dariknews.bg.