Том Круз сключи договор с Warner Bros за производството на нови филми

Актьорът и продуцент Том Круз е сключил договор с "Уорнър Брос" за създаване и продуциране на оригинални и франчайз филми с негово участие, предаде Ройтерс, позовавайки се на студиото.

В резултат на сделката Круз и неговата продуцентска компания ще имат офиси в Бърбанк, където е седалището на "Уорнър Брос".

Все още не са обявени конкретни проекти в рамките на партньорството.

Tom Cruise has signed a deal with Warner Bros to develop original & franchise movies which he’ll star in.



