Kолко пари е взел Том Круз за каскадaтa на церемонията по закриването на Олимпиадата

Том Круз направи впечатляваща каскада на церемонията по закриването на Олимпиадата в Париж, за което обаче очевидно не е компенсиран с колосална сума пари, каквито например взе Селин Дион.

Според Кейси Васерман, председател на Олимпийските и Параолимпийските игри, Круз без много увещания е бил готов да скочи от Stade du France, за да приеме официалния олимпийски флаг от кмета на Лос Анджелис Карън Бас и олимпийката Симон Байлс, припомня CNN, предава lifestyle.bg.

След това звездата от "Мисията невъзможна" обикаля по улиците на Париж с мотоциклета си, за да се качи на самолет близо до Айфеловата кула, преди да се появи отново за скок с парашут в зоната близо до знака Холивуд в Лос Анджелис в предварително записан сегмент.

✅ Jump off the roof of the Stade de France.

✅ Collect the Olympic flag from Simone Biles.

✅ Deliver it to Los Angeles.



This mission was possible for Tom Cruise! 🔥 #Paris2024 @Paris2024 @LA28 pic.twitter.com/X9HU90mKdW