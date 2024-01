Развод и "Оскар": Никол Кидман разказа през какво е преминала по време на развода с Том Круз

Десетки холивудски бракове завършват шумно и разлъката носи само хаос, скандали и разрушение. Такива примери са Анджелина и Брад, Амбър Хърд и Джони Деп и още. Други пък обратното - приключват тихо, но за сметка на това пораждат интерес десетилетия след края. Такъв е случаят с развода на Никол Кидман и Том Круз.

В началото двамата запазиха дипломатично мълчание, докато актрисата не реши отново да проговори за старите рани. В скорошно интервю за сп. People тя признава, че след като спечелила първия си "Оскар" за филма "Часовете" от 2002 г., вместо да отпразнува с половинка до себе си, е била сама.

Nicole Kidman recalls ‘struggling’ after Tom Cruise divorce despite 2003 Oscar win: ‘I went to bed alone’ https://t.co/ukdFcBvwXi pic.twitter.com/zdrvTig9XW