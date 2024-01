Фен на Шакира бе арестуван пред дома ѝ - твърди, че е съпруг на певицата (ВИДЕО)

Полицията задържа предполагаем преследвач на Шакира пред дома ѝ.

Името му е Даниел Валтие и твърди, че е съпруг на певицата. Той бе арестуван пред имението ѝ в Маями, съобщава Daily Express.

Арестът е извършен по-рано миналата седмица, а властите казаха, че Валтие е изпращал куп подаръци по пощата за звездата.

Стана ясно също, че 56-годишният мъж от Ел Пасо, Тексас, е споделял в социалните си мрежи информация предимно за Шакира. Прекрачил границата, когато решил да се появи пред дома ѝ, където по-късно бил и арестуван. Изданието пише, че след като се явил в съда заявил, че не може да изпълни заповедта да стои далеч от родената в Колумбия певица. "Тя е моя съпруга", били думите му.

Прокурорите обаче поискаха той да бъде задържан или пуснат под гаранция от 50 000 долара. Медията посочи, че в един от постовете заподозреният писал и за това как ще се ожени за певицата и ще стартира бизнес с нея. Споменал и имената на децата ѝ.

"Те ще бъдат осиновени, когато се оженя за Шакира. Ще притежаваме транспортна фирма, ще пеем песни, ще управляваме и ще притежаваме корпорация за производство на дрехи по целия свят", гласи публикацията му.

