Рапърът Пъф Деди е бил арестуван в Ню Йорк

Изпадналият в немилост рапър Пъф Деди е бил арестуван в Ню Йорк по все още неуточнени федерални обвинения.

Арестът е станал след обиските в два негови имота в Лос Анджелис и Маями през март, като част от продължаващо разследване за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

USA Damian Williams: Earlier this evening, federal agents arrested Sean Combs, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.