Зелена огнена топка прелетя в небето над Япония (ВИДЕО)

Удивително небесно явление записва уредника на местния исторически музей на град Хирацука, Даичи Фуджи. Той сподели наблюденията си в социалните мрежи, публикувайки кадри на огнена топка, заснети от камери в дома му, както и от камера в град Фуджи.

Видеозаписът ясно показва огромна и ярка огнена топка в зелен цвят, движеща се по небето с голяма скорост посред бял ден.

Астрономите направиха предварителен анализ и установиха, че това мистериозно огнено кълбо се движи със скорост от 42,4 километра в секунда, а траекторията му е от залива Сагами до префектура Нагано.

Не по-малко мистериозен обаче остава звукът, който се чу в някои райони по време на преминаването на „огнената топка“. Много свидетели твърдят, че това е звук, който силно напомня на експлозия.

По-късно се появиха записи от камери, монтирани в Токио и Фукушима, които записаха и момента на полета на мистериозния небесен обект. В социалните мрежи тече активна дискусия за това какво точно са заснели камерите, пише Блиц.

Астрономи и експерти продължават да анализират данните и да проучват възможните обяснения, най-вероятното сред които е, че това всъщност е метеор. Необясним обаче е зеленият цвят на падащата звезда.

Early this morning, a fireball ripped across Japan with a loud explosion. For now we're going to assume this is a meteor but there is no official word yet. pic.twitter.com/H0WS360Ffg