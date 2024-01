Принц Уилям посети съпругата си Кейт в болницата (СНИМКИ)

Британският престолонаследник принц Уилям посети съпругата си Кейт в лондонска болница, където тя се възстановява след коремна операция, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Британските медии съобщиха, че 42-годишната принцеса на Уелс e "добре" след интервенцията, за която няма повече подробности.

От Кенсингтънския дворец обявиха в сряда, че принцеса Катрин е оперирана и се очаква да остане в частна лондонска клиника между 10 и 14 дни. Очаква се тя да се върне към публичните си ангажименти след Великден.

Give The Princess of Wales, Princess Catherine a kiss and a hug from us 🤗



Prince William visits his wife and best friend in hospital❤️‍🩹 pic.twitter.com/47v2MSKQSx — The British Prince (@Freedom16356531) January 18, 2024

От двореца не съобщиха повече подробности, но заявиха, че състоянието ѝ не е свързано с раково заболяване, отбелязва Асошиейтед прес.

Въпреки че по принцип се радва на добро здраве, Кейт беше хоспитализирана, докато беше бременна заради тежко сутрешно гадене.

Уилям, който е престолонаследник, също отложил някои официални задължения, за да може да отдели повече време на съпругата си и трите им деца.

Prince William visits his wife Kate in hospital after she has abdominal surgery https://t.co/Sshs3USRWi — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 18, 2024

Малко след вчерашното съобщение, че принцесата на Уелс е настанена в болница, от Бъкингамския дворец обявиха, че на крал Чарлз Трети му предстои да постъпи за лечение на уголемена простата следващата седмица.