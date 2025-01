Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън обяви, че е в ремисия в битката си с рака. За това написа самата тя в социалната мрежа Х.

„Чувствам се облекчена, че сега съм в ремисия и все още съм фокусирана върху възстановяването. Всеки, който е бил диагностициран с рак, знае, че е необходимо време, за да се приспособи отново към нормалния живот“, каза Мидълтън.

Kate Middleton Says Her Cancer Is In Remission: “It Is A Relief” https://t.co/aqZi6GVWih