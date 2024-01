Принц Хари и Меган Маркъл изпратили загрижени послания на Кейт Мидълтън и Чарлз III

Принц Хари и Меган Маркъл са изпратили „съобщения за бързо оздравяване“ на Кейт Мидълтън и крал Чарлз III на фона на здравословните им проблеми.

Източник, близък до херцога и херцогинята на Съсекс, каза пред The Mirror, че „кралят и принцесата на Уелс са получили подкрепа от принц Хари и Меган по отношение на тяхното здраве.“

Вътрешният човек също отбеляза, че двойката се е „свързала с двете страни по различни начини, за да предадат своята загриженост и най-добри пожелания“.

