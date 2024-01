Ирина Шейк и Люис Хамилтън - новата звездна двойка? (СНИМКИ)

Разпалиха се слухове, че руският топмодел Ирина Шейк и 7-кратният световен шампион от Формула 1 Люис Хамилтън са новата звездна двойка, след като двамата бяха засечени да излизат заедно от ресторант в Париж.

Според различни медии пилотът от Формула 1 е посетил модно ревю на „Диор“ във френската столица, а след това се срещнал с бившата на Брадли Купър и двамата излезли на вечеря.

В снимки в социалните мрежи се вижда как след като напускат заведението двамата се качват в една кола и потеглят в неизвестна посока, пише novini.bg.

Irina Shayk is seen with her pal Lewis Hamilton last night in Paris 🗼

They have been friends for many years, leave the drama 🙄😂 pic.twitter.com/8sfsTxsXbL