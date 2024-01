Експерт по връзките изясни трябва ли да останете приятели с бившия си (ВИДЕО)

Независимо дали в момента сте във връзка или не, един въпрос предизвика много спорове и дебати: Можете ли да бъдете приятели с бившия си? Въпросът обикновено създава голямо разделение в мненията, като хората са склонни да стигат в крайности в мненията си.

Експертът по взаимоотношенията, психологът Садиа Хан даде отговора, който всички искат да научат по време на участие в подкаста на Люис Хаус.

Хаус зададе въпроса: „Мислите ли, че е възможно мъж или жена да говорят с бивш партньор като с приятел, докато са в нова връзка и това да не бъде проблем?"

Хан отдели малко време, преди да отговори: "Мисля, че определено е възможно, но не е непременно уважително. Определено е възможно двама души могат да преодолеят раздялата и дори да останат в добри отношения, но това не е уважително към новата ви връзка.“

Тя обяснява, че това, че имате възможност да бъдете приятели с бившия си, не означава, че трябва да направите всичко възможно, за да го направите, понеже това може да е проява на неуважение към новия ви партньор. Хан също заявява, че вашият партньор може да няма проблем със старата ви връзка, но все пак трябва да умеете да се "саморегулрирате", за да знаете къде се основават вашите 'ценности'.

Тя заключава, че влизането в нова връзка също означава да я уважавате достатъчно, за да се откажете от старите, които могат да навредят на настоящата ви връзка.

Хората в коментарите споделиха смесени мнения по въпроса въпреки отговора на експерта.

Един потребител коментира: „Аз съм приятелка с всички мои бивши, с изключение на един... или сме се разделили по взаимно съгласие, или е минало достатъчно време, за да се развие приятелство.“

Друг повдигна добър въпрос, като добави: „Понякога трябва да го направиш, ако имате деца.“

Докато трети написа: "Перфектно казано, уау, харесва ми. Бившият ми ме накара да се чувствам зле, защото не го исках още в живота си."