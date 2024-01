Съпругата на Роби Уилямс влезе по спешност в болница (СНИМКА)

Съпругата на Роби Уилямс - Айда Фийлд шокира последователите си в социалната мрежа, като пусна снимка от болничното легло. Айда е била хоспитализирана по спешност в неделя след нощно пътуване из Лос Анджелис, предава "Телеграф".

Жената на бившата звезда от Take That сподели притеснителния кадър и показа как се лекува с интравенозно капково вливане, докато е вързана към монитор, който мери сърдечния ѝ ритъм.

Robbie Williams' wife Ayda Field shares health update after she was rushed to hospital with mystery illness https://t.co/nbcOYTuP4F pic.twitter.com/rCmZmnd2tE