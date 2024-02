Мис Япония се отказа от короната заради афера с женен мъж

Родената в Украйна победителка в конкурса за красота "Мис Япония" се отказа от короната си, след като таблоид разкри аферата ѝ с женен мъж.

26-годишната Каролина Шиино беше коронясана за Мис Япония преди две седмици, но победата ѝ предизвика обществен дебат заради нейния произход.

Макар че някои приветстваха коронясването ѝ, други заявиха, че тя не представя традиционните японски идеали за красота.

Под влиянието на шума местно списание публикува статия, в която се твърди, че има афера.

