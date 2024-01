Лилия от "Биг Брадър" отслабва с танци на пилон (СНИМКА)

След като роди преди повече от пет години, брюнетката всячески се опитваше да влезе във форма

Лилия Ангелова, по-известна като Клюкарката от предаването „Папараци“ най-после е намерила начин как да отслабне.

След като роди преди повече от пет години, брюнетката всячески се опитваше да влезе във форма, но все имаше няколко излишни килограма.

От известно време насам обаче е намерила нов метод, с който да топи килцата и това е т.нар. пол денс или танци на пилон.

Преди няма и седмица, пловдивчанката лично се похвали в социалната мрежа, че е тръгнала на уроци по пол денс. Тя дори не се посвени да публикува кратко видео от спортната зала, където се вижда как се завърта на пилона и то напълно разсъблечена, а за фон си бе пуснала култовото парче на Джо Кокър You Саn Leave Your Hat On. Така за всичките ѝ последователи лъснаха видимите несъвършенства на фигурата ѝ. Въпреки това показва, че не ѝ пука от пухкавите форми, с които явно е привикнала през годините.

Най-вероятно красавицата се надява, че с новото си занимание ще успее да стегне фигурата си, защото с танците на пилон се изразходва много енергия, като това спомага да се топят мазнини.

Ангелова, чиято слава изгря след участието ѝ в „Биг Брадър“ избяга от публичното пространство през последните години, като единственото място, на което може да я видите е страницата ѝ в Инстаграм. Там често прави лайфове като влогър и говори по най-различни теми, като например „Методът, който променя животи“, „Как да планираме годината си правилно“ или „Екзотични дестинации, релаксиращи и активни почивки, интересни места за посещение и как да ги планувате правилно. Не пропуска и да покаже как се разкрасява, подлагайки се на всевъзможни процедури.

През миналата година Лили чукна 42 години, които определено не ѝ личат.

Източник: www.flagman.bg