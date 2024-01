Брадли Купър и Джиджи Хадид стават все по-близки (СНИМКИ)

Изглежда, че връзката между Брадли Купър и Джиджи Хадид става още по-сериозна.

Двамата бяха забелязани на летище в Ню Йорк, три месеца след като предизвикаха слухове за любовна авантюра.

49-годишният Купър и 28-годишната Хадид изглеждаха в добро настроение, докато прекарваха куфарите си през терминала, докато бяха ескортирани от бодигарда на модела.

Хадид носеше бейзболна шапка, кожено яке, дънки и слънчеви очила. А що се отнася до актьора от "Маестрото", той беше избрал черно сако и дънки.

Bradley Cooper and Gigi Hadid pictured carrying suitcases through the airport together in new rare outing https://t.co/6kxDvyBmA2 pic.twitter.com/YjOcngNfS4