Кралица Камила ще участва в документален филм за домашното и сексуално насилие

Кралицата-консорт Камила ще участва в документален филм за домашното и сексуално насилие, пишат британските издания Daily Mail и The Evening Standart, посочвайки, че снимките на проекта вече са започнали.

Твърди се, че 76-годишната съпруга на крал Чарлз, която от години води кампании по тези въпроси, е била следвана от снимачен екип, докато е изпълнявала ангажиментите си към проекта. Тя категорично заявила, че работата ѝ в тази насока ще продължава и занапред, пише dir.bg.

Наскоро Камила посети специализиран център за насилие над жени и момичета, разположен в сърцето на Ламбет, който работи за превенция на насилието и в подкрепа на оцелелите. Отворилият врати през 2012 г. център е един от първите в Обединеното кралство, който предлага достъп на хора, преживели насилие и експлоатация. Всяка година екипът му предоставя подкрепа на повече от 1500 възрастни и 2000 деца, като осигурява грижи за лица, преживели насилие, трафик на хора, сексуална експлоатация, и принудителен брак.

The Queen has visited @RefugeCharity’s Gaia Centre, a specialist Violence Against Women and Girls service and community hub, working to end gender-based violence and support survivors. She praised the women for talking about their experiences and helping to break the DA taboo. pic.twitter.com/PhaVLxUqO8