Ален Делон: Искам да умра, животът свърши

Докато децата му водят война от няколко седмици насам, здравословното състояние на Ален Делон продължава да дава поводи за безпокойство. Когато през юли миналата година жандармеристите от Секцията за изследвания го посетиха в дома му в Души, те намериха актьора много слаб и неспособен да формира последователни изречения, разкри Le Parisien.

Пред общопрактикуващия лекар, дошъл да прегледа звездата, чието здравословно състояние се влошаваше след инсулта през 2019 г., той заявил: "Искам да умра, животът свърши".

Alain Delon: I want to die, life is over



Read more sec B on the link below: ⬇️ https://t.co/L07Gdnh5J7 pic.twitter.com/9Qehtw2PDk