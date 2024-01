Отказаха попечителството на Шер над 47-годишния ѝ син

Съдия в Лос Анджелис отхвърли иска на певицата на Шер да получи попечителство над сина си, за да контролира финансите му, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Носителката на награди "Оскар" и "Грами" твърди в иска, че достъпът на 47-годишния ѝ син Илайджа Блу Олман до средства от наследството от покойния му баща Грег Олман го излагат на риск, защото има психични проблеми и злоупотребява с наркотици.

