Защо цветът на косата на Доналд Тръмп всеки път е различен?

Когато Доналд Тръмп се яви във федералния съд в Манхатън по-рано тази седмица, наблюдатели забелязаха, че косата му изглежда в различен нюанс - по-скоро светло оранжев.

Вътрешен човек казва: „Фризьорите му се ядосват, но не могат да го покажат, Тръмп не може да седи мирен, а за да поеме боята трябва да седи поне 30 минути.“

„Цветът на косата на Тръмп варира от тъмно до светло русо и до ярко оранжево - в зависимост от това колко дълго неговият фризьор може да го накара да седи неподвижен и да остави боята да си свърши работата“, добавя източникът.

„Приятели казват, че е толкова нетърпелив, че рядко дава на стилиста време от 30 до 45 минути... Колкото по-кратко време им дава, толкова по-оранжева става косата му, тъй като отнема време, за да придобие по-тъмните руси кичури, които свързва с по-младите си години“, каза източникът.

