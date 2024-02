Документален филм за Селин Дион разкрива подробности за рядкото ѝ заболяване

Документалният филм I Am: Celine Dion, с който мегазвездата на музикалната сцена иска да повиши информираността за заболяването, което ѝ пречи да се изявява на турнета, скоро ще може да се види на платформата Prime Video, съобщиха от Amazon, цитирани от АФП.

"Последните две години бяха изключително предизвикателство за мен - от диагностицирането на болестта ми до това да се науча да живея с нея и да я контролирам, без да ѝ позволя тя да ме определя", каза в изявление 55-годишната Селин Дион. Тя страда от рядкото неврологично заболяване Синдром на скования човек (SPR).

Тя обясни, че е осъзнала колко ѝ липсват срещите с почитателите. "По време на отсъствието ми реших да документирам тази част от живота си, да се опитам да повиша осведомеността за тази малко позната болест и да помогна на хората с тази диагноза".

A documentary about Celine Dion has been acquired by Amazon MGM. The film, titled "I Am: Celine Dion," chronicles Dion's battle with Stiff Person Syndrome.



