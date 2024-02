Луната се свива, това може да застраши бъдещите мисии на НАСА

Регион на Луната, който е в центъра на новата международна космическа надпревара, тъй като може да съдържа воден лед, може да се окаже по-малко гостоприемен, отколкото се смяташе по-рано. Това показват нови изследвания, финансирани от НАСА.

Привлекателността на Южния полюс и ефектът на стафидите

Интересът към Южния полюс на Луната нарасна миналата година, когато индийската мисия Chandrayaan-3 направи първото успешно меко кацане в района, само дни след като руският космически кораб Luna-25 се разби по пътя си, преследвайки същата цел.

НАСА избра региона като място за кацане на своята мисия Artemis III, която може да отбележи завръщането на астронавтите на Луната в следващите години, а Китай също изрази планове да създаде бъдещи местообитания там.

Новото проучване обаче отправя предупреждения - ядрото на Луната постепенно се охлажда и свива, на повърхността ѝ се образуват форми, които подобно на грозде, се свиват като стафиди. Това създава "лунни трусове", които могат да продължат с часове, както и свлачища, предава Си Ен Ен, предава bTV.

Подобно на останалата част от повърхността на естествения спътник, областта на Южния полюс, която е обект на толкова голям интерес, също е предразположена към тези сеизмични явления. А това представлява потенциална заплаха както за бъдещите човешки заселници, така и за изпращаните техника и оборудване.

