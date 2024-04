Хеликоптерът "Инджинюъти" изпрати последното си съобщение от Марс до Земята

Хеликоптерът на НАСА "Инджинюъти" изпрати последното си съобщение до Земята, съобщи АФП. Отсега нататък летящият апарат ще служи като фиксирано устройство за съхранение на данни.

През 2021 г. "Инджинюъти" стана първият моторизиран космически апарат, осъществил полет над друга планета, припомня БТА. Той можеше да лети във въздуха на Марс, където плътността на атмосферата се равнява на едва 1 процент от тази на Земата.

Хеликоптерът е с тегло едва 1,8 килограма и прилича повече на голям дрон. "Инджинюъти" е изминал общо около 17 км и се е издигал на височина до 24 м. Общото време на полети се равнява на над 2 часа.

Хеликоптерът пристигна на Марс през февруари 2021 г. заедно с марсохода "Пърсивиърънс". Задачата на "Инджинюъти" беше да подпомага марсохода в търсенето на евентуални следи от древни микроби. Екипът на НАСА се сбогува с хеликоптера с публикация в социалната мрежа Екс.

Still exceeding expectations.



Ingenuity may have sent its final message to its team back home, but the #MarsHelicopter will stay busy in retirement. It will now serve as a stationary testbed, collecting data that could benefit future explorers of Mars: https://t.co/8JR04lUlJZ pic.twitter.com/Pbl82jV6wV