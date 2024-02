Рапърът Килър Майк беше отведен с белезници от наградите "Грами" (ВИДЕО)

Килър Майк беше задържан на наградите "Грами", след като се предполага, че е влязъл в спор с охранител.

Рапърът, чието истинско име е Майкъл Сантяго Рендер, беше отведен с белезници от церемонията преди шоуто в Crypto.com Arena в Лос Анджелис в неделя, след като спечели три награди.

Изглеждаше, че той сътрудничи на служителите, докато небрежно разговаряше с минувач във видеоклип, публикуван на Х от журналиста Крис Гарднър.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8