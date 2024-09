Мъск коментира слуховете за връзка с Мелони

Милиардерът Илън Мъск коментира слуховете, че има връзка с италианския премиер Джорджа Мелони, след като техни общи снимки предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи.

Снимки, публикувани онлайн, показват как основателят на Tesla и премиерката на Италия се гледат в очите на наградите Global Citizen в Ню Йорк, когато 53-годишният Мъск връчи наградата на 47-годишната Мелони.

„Намерете някой, който ви гледа така, както италианската премиерка Джорджа Мелони гледа Илон Мъск“, написа читател в мрежата X под снимка на Мъск, докосващ рамото на Мелони. „Всички знаем какво се случи след това“, пише друг. Вестник „Ню Йорк пост“ подхрани спекулациите, като нарече случилото се "публична любовна афера" между най-богатия човек в света и първата жена, министър-председател на Италия, предава БГНЕС.

Но веднага щом снимките се завъртяха в социалните мрежи, Мъск написа, че няма романтична връзка с Мелони: „Бях там с майка ми. Нямам никакви романтични отношения с г-жа Мелони“.

Elon Musk says he is not having affair with Italy's Meloni after mutual praise at gala https://t.co/VPyevxnqVd pic.twitter.com/QRKVrLPIg1