Учени откриха нов вид птерозавър в Шотландия (СНИМКА)

Учени откриха нов вид летящ динозавър на о-в Скай, предаде ДПА.

Крилатото влечуго, наречено Ceoptera evansae е живяло преди 168-166 милиона години през средния юрски период. Според учените новият вид принадлежи към група на птерозаври, известни като Darwinoptera, чиито вкаменелости са открити и в Китай.

Първата част на името Ceoptera evansae произлиза от шотландската дума "cheo", която означава мъгла и латинската дума "ptera", която означава крило. Втората част, evansae, е в чест на британския палеонтолог професор Сюзън Евънс, която се занимава отдавна с научна работа на острова.

A new species of pterosaur has been discovered on the Isle of Skye in Scotland



Read more 🔗https://t.co/5DkW8xYkLI