Дж. К. Роулинг се опълчи на нов закон срещу омразата в Шотландия

Британската писателка Дж. К. Роулинг оспорва нов шотландски закон за престъпленията от омраза в поредица свои публикации в социалните мрежи. Тя дори прикани полицията да я арестува, ако смята, че е извършила престъпление, предаде Би Би Си.

Авторката на поредицата книги за Хари Потър, която живее в Единбург, описва няколко транссексуални жени - включително осъдени затворници, активисти за правата им и други, като мъже. Тя е на мнение, че "свободата на словото и убежденията" е на изчезване, ако точното описание на биологичния пол се постави извън закона.

По-рано първият министър на Шотландия Хумза Юсаф заяви вярването си, че новата разпоредба ще се справи с "нарастващата вълна от омраза".

Законът за престъпленията от омраза и обществения ред в Шотландия от 2021 г. създава ново престъпление "подбуждане на омраза", свързано с възраст, увреждане, религия, сексуална ориентация, транссексуална идентичност или интерсексуалност. Той обаче не защитава жените като група, която може да е обект на омраза. Очаква се шотландското правителство да включи това по-късно в друг закон за мизогинията, отбелязва още медията.

Джоан Роулинг, която отдавна критикува активисти, борещи се за правата на транссексуалните, написа няколко коментара в X (бившия Туитър) при влизането в сила на новата разпоредба.

Lovely Scottish lass and convicted double rapist Isla Bryson found her true authentic female self shortly before she was due to be sentenced. Misgendering is hate, so respect Isla’s pronouns, please. Love the leggings! 2/11 pic.twitter.com/aKgOWRdb4K — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024

"Изглежда, че шотландските законодатели отдават по-голямо значение на чувствата на мъжете, които изпълняват своята представа за женственост, макар и по женомразки или опортюнистични начини, отколкото на правата и свободите на истинските жени и момичета", написа тя. Роулинг допълни, че "не е възможно да опишем точно или да се борим с реалността на насилието и сексуалното насилие, извършени срещу жени и момичета, или да се справим с настоящото посегателство върху правата на жените и момичетата, ако не ни е позволено да наречем мъжа мъж".

Scotland's Hate Crime Act comes into effect today. Women gain no additional protections, of course, but well-known trans activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Phew! 1/11 pic.twitter.com/gCKGwdjr5m — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024

Дж. К. Роулинг обръща внимание и на криминални случаи, сред които транссексуален изнасилвач, отвлякъл и нападнал момиче на територията на Шотландия. "В момента съм извън страната, но ако написаното тук се квалифицира като престъпление съгласно условията на новия закон, очаквам с нетърпение да бъда арестувана, когато се върна", се казва в поста си авторката на "Хари Потър", цитирана от в. Сега.

Fragile flower Katie Dolatowski, 6'5", was rightly sent to a women's prison in Scotland after conviction. This ensured she was protected from violent, predatory men (unlike the 10-year-old girl Katie sexually assaulted in a women's public bathroom.) 3/11 pic.twitter.com/13J5XfRo3a — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024

Шотландската полиция заяви, че не е получавала оплаквания във връзка с публикациите. Новата разпоредба предвижда максимално наказание до седем години лишаване от свобода, отбелязва Би Би Си.

За своята позиция Роулинг бе подкрепена от премиера на Великобритания Риши Сунак, който каза пред в. "Дейли Телеграф":

"Хората не трябва да бъдат обвинявани в престъпления за съобщаването на елементарни биологични факти. В тази страна вярваме в свободата на словото, и Консерваторите винаги ще я подкрепят." Сунак е представител на Консервативната партия в Обединеното кралство.

Сблъсъците на Джоан Роулинг с ЛГБТ обществото

Това далеч не е първият път, в който Роулинг си навлича гнева на гей активистите. През лятото на 2020 г. авторката на бестселъри ядоса ЛГБТ общността и нейните защитници, след като публикува свои мнения за ясно разграничаване на жените от трансжените. Тя бе обвинена в трансфобия от редица известни личности, включително и звездите от филмите по нейни творби Даниел Радклиф, Ема Уотсън и Еди Редмейн. В отговор Роулинг надписа, че ако полът не е реален, няма как да съществува и еднополовото привличане, а изживяната реалност от жените в световен мащаб се заличава. "Познавам и обичам транс хора, но заличаването на концепцията за пол унищожава умението на мнозина да обсъждат смислено живота си. Не е омраза да говориш истината", изрази мнението си авторката..

Роулинг, която е преживяла сексуално насилие, добавя: "Жената" не е костюм. "Жената" не е идея в главата на мъжа. "Жената" не е розов мозък, харесване на Джими Чу или някоя от другите сексистки идеи, които сега някак си се рекламират като прогресивни. Нещо повече, "приобщаващият" език, който нарича жените "менструиращи" и "хора с вулви", поразява много жени като дехуманизиране и унижение. Разбирам защо транс-активистите смятат този език за подходящ и любезен, но за онези от нас, които сме били обиждани и унижавани от насилници, той не е неутрален, а враждебен и отчуждаващ".

Според писателката "мнозинството от транс-идентифициращите се хора не само представляват нулева заплаха за другите", но и самите те са "силно уязвими". "В същото време не бих искала родените момичета да се чувстват несигурни, като отворим еднополовите пространства като обществените бани за всеки мъж, който вярва, че е жена или се чувства така".