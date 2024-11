Археолози откриха най-старата карта на света, сочеща местоположението на Ноевия ковчег

След дългогодишни проучвания учените твърдят, че са разкодирали древен вавилонски артефакт, който посочва местоположението на Ноевия ковчег в днешна Турция. Глинената плочка на 3000 години, известна като Imago Mundi, се смята за най-старата карта в света.

“Това е най-старата карта на света, в света,” каза д-р Ървинг Финкел, уредник в Британския музей и експерт по клинопис.

Библейските текстове разказват, че Ноевият ковчег се установил на планината Арарат в Турция след 150-дневен потоп, който потопил Земята, оставяйки да оцелеят само тези на борда на ковчега. Предполагаемото местоположение на ковчега в Турция съвпада с библейските размери—"300 лакътя, 50 лакътя, на 30 лакътя" - изчислено на около 157 метра дължина, 26 метра ширина и 16 метра височина.

Спорове се водят около това дали това място, известно като формацията Дурупинар, е естествено скално образувание или божествена реликва. Разположено в близост до планината Тендюрек, само на 29 км от планина Агръ, подобно на лодка образувание съответства плътно на размерите на ковчега. Някои смятат, че то е остатък от Ноевия ковчег, докато скептиците, включително геолозите, твърдят, че структурата е оформена от природни процеси.

theres a large boat shaped formation on Mount Ararat in turkey where scripture tells us Noah's Ark came to rest



and no one has dug it up yet?



geologist wrote it off as a natural formation but ground penetrating radar found limestone construction in 2019 pic.twitter.com/AbHNAzrwIL