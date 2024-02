Ъшър върна 90-те на Супербоул с Лил Джон, Алиша Кийс, Лудакрис и паметно шоу (ВИДЕО)

Ъшър обеща да вдигне голямо празненство за шоуто си на полувремето на Супербоул и определено спази обещанието си.

Носителят на Грами стартира 13-минутен микс от своите хитове с изпълнение на “Caught Up” - символично за концертите му в Лас Вегас. Придружен от десетки танцьори, шоугърли, акробати и бенд декорът спокойно можеше да бъде наречен „Cirque de Usher“.

"U Don’t Have to Call” последва, преди Ъшър да насочи “светлината на прожекторите” на специалния гост Алиша Кийс, която се включи с изпълнение на “If I Ain’t Got You”, преди двамата да преминат към хитовия им дует “My Boo.”

Един от най-известните продуценти в Атланта и близък приятел на Ъшър - Джърмейн Дюпри представи “Confessions,” което Ъшър последва с “Let It Burn” и “U Got It Bad.” Облян в пот, Ъшър захвърли тениската си за няколко минути – вероятно за голяма радост на мнозина от верните му фенки. През това време друг близък приятел на Ъшър - Will.I.Am даде начало на дуета им OMG. Когато той беше хедлайнер на шоуто по време на полувремето на Супербоул Уил покани Ъшър да изпеят някои от хитовите им парчета, включително OMG.

По-късно към него се присъедини певицата H.E.R. с наелектризиращо соло на китара. Тя беше неговото “Лошо момиче” (Bad girl) и завладя вниманието на публиката, докато хедлайнера трябваше да обуе прочутите си ролкови кънки за интригуваща хореография, след която Лил Джон се включи, давайки начало на един от най-големите им съвместни хитове: "Turn Down For What".

Стигне ли се до появата на Лил Джон, феновете на Ъшър много добре знаят какво означава това – техния хит “Yeah!” с известните рими на рапъра Ludacris почти моментално зазвуча, а публиката избухна в радостни викове. Рутината на Ъшър и гост-звездите му приключи с друга песен, белязала 30-годишната му кариера - Get Low.

През ноември певецът каза пред CNN, че е “работил през целия си живот, за това изпълнение на Супербоул.

"Ще празнувам много неща. Празнувам местата, на които съм ходил. Аз празнувам вдъхновенията. Аз празнувам музиката,” каза рапърът, когато стана ясно, че именно той ще бъде звездата с шоу на най-рейтинговото спортно събитие в САЩ. “Аз празнувам танца. Аз празнувам идеята зад този важен момент; за всички изпълнители, които са се представяли преди, и за това как успяха да обединят света."