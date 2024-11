Опасен ли е флуоридът в солта, водата и пастата за зъби?

Робърт Кенеди-младши, племенник на убития президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, е поддръжник на Тръмп, антиваксър и вероятно следващият министър на здравеопазването в САЩ, който вече има свои планове в тази връзка.

В свой пост в социалната мрежа Х Кенеди обяви, че флуорирането на питейната вода в САЩ ще бъде спряно от деня, в който Тръмп положи клетва. Той твърди, че флуоридът е промишлен отпадък, който причинявал множество заболявания, сред които рак на костите, неврологични нарушения в развитието и по-нисък коефициент на интелигентност при децата.

On January 20, the Trump White House will advise all U.S​. water systems to remove fluoride from public water. Fluoride is an industrial waste associated with arthritis, bone fractures, bone cancer, IQ loss, neurodevelopmental disorders, and thyroid disease. President…