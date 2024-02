Лиса от Blackpink ще участва в "Белият лотос"

Певицата Лиса от кей поп групата Blackpink ще се появи в третия сезон на хитовия американски телевизионен сериал "Белият лотос", предадоха Ройтерс и АФП, цитирайки изданието "Варайъти".

Това ще бъде актьорският дебют на изпълнителката.

В сериала на HBO Лиса ще участва с пълното си име - Лалиса Манобал, съобщи "Варайъти". Не се съобщава каква ще бъде ролята, която певицата ще изпълнява.

Снимките на третия сезон на продукцията ще започнат този месец в Тайланд.

Като част от известната момичешка група Blackpink, Лиса е една от най-известните жени в родната си Южна Корея. Ролята ѝ в шоуто може да увеличи популярността ѝ сред американската публика, писа "Варайъти".

Миналата седмица певицата обяви, че е създала своя собствена компания - Lloud, която ще работа в сферата на музикалната и развлекателната индустрия.

Колежката на Лиса - Джени, участва в шоу заедно с Лили-Роуз Деп и Уикенд в драмата на HBO "Идолът" през 2023 г., припомня БТА..

