Хитовият сериал "The Last of Us: Последните оцелели“ се завръща с втори сезон (ВИДЕО)

По време на пресконференцията на Sony на изложението за потребителска електроника, Нийл Друкман, сценарист и изпълнителен продуцент, обяви, че вторият сезон на драматичния HBO Original сериал „The Last of Us: Последните оцелели“, отличен с награда Emmy, ще се състои от седем епизода и ще дебютира през април в стрийминг платформата Max.

Пет години след събитията от първия сезон, общото минало на Джоел и Ели ги застига, въвличайки ги в конфликт помежду им и в свят, който е още по-опасен и непредсказуем от този, който са оставили зад гърба си.



В актьорския състав на втори сезон се завръщат Педро Паскал в ролята на Джоел, Бела Рамзи в ролята на Ели, Габриел Луна в ролята на Томи и Рутина Уесли в ролята на Мария. Сред новите попълнения са Кейтлийн Девър като Аби, Изабела Мерсед като Дина, Янг Мазино като Джеси, Ариела Барер като Мел, Тати Габриел като Нора, Спенсър Лорд като Оуен, Дани Рамирес като Мани и Джефри Райт като Айзък. Катрин О'Хара е гост-звезда на сезона.



Сценаристи и изпълнителни продуценти на „The Last of Us: Последните оцелели“, базиран на популярната едноименна видеоигра, разработена от Naughty Dog изключително за платформите PlayStation, са Крейг Мейзин и Нийл Друкман. Сериалът е копродукция със Sony Pictures Television и изпълнителени продуценти също са Каролин Щраус, Жаклин Леско, Сесил О’Конър, Асад Кизилбаш, Картър Суон и Евън Уелс. Сценарист и коизпълнителен продуцент е Хейли Грос. Продуцентски компании са PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint и Naughty Dog.



Първият сезон на драматичния сериал зае челна позиция за най-гледан дебютен сезон на сериал в историята на HBO.