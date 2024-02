Брад Пит и Инес де Рамон се появиха заедно на филмовия фестивал в Санта Барбара (СНИМКИ)

Брад Пит и приятелката му Инес направиха рядка публична изява като двойка.

60-годишният актьор и дизайнерката на бижута, която е с 27 години по-млада от него, присъстваха на събитие, част от Международния филмов фестивал в Санта Барбара, на което Брадли Купър беше отличен с наградата за "Най-добър актьор на годината", посочват световните медии.

Двойката не се появи на червения килим, но влюбените седели един до друг в театър "Арлингтън" - точно зад Брадли и Кери Мълиган. Според очевидци двамата се чувствали добре в компанията си и се забавлявали.

Иначе Брад е бил поканен не само като гост на събитието, но се е качил и на сцената, за да връчи наградата на своя колега и близък приятел Купър. Същевременно актьорът се е пошегувал, че се е съгласил да направи това в името на "безплатното" пътуване до Санта Барбара.

"Изглеждаше в добро настроение, когато се качи на сцената", потвърди източник пред лайф таблоидите. И по негови думи в края на събитието Пит и половинката му си тръгнали хванати за ръце.

