„Любовта е красиво нещо“: Ема Уилис сподели специална СНИМКА с Брус за Свети Валентин

Ема Хеминг Уилис, съпругата на холивудската легенда Брус Уилис, сподели специална снимка на съпруга си в сряда, докато двамата празнуваха Свети Валентин на Ниагарския водопад.

“Любовта е нещо красиво”, написа Ема под снимката на нея и съпруга ѝ пред легендарния водопад в северната част на щата Ню Йорк. “Честит Свети Валентин на всички".

Феновете на Брус честитиха на двойката Деня на влюбените.

“Надявам се да имате ден, изпълнен с любов,” пише потребител в мрежата.

“Много сладко. Изпращам любов и на двама ви,” написа втори фен.

“Можете да видите чистата любов и радост в тази снимка,”, пише трети.

Рядката снимка на Брус Уилис идва, след като направи огромна крачка назад от обществения живот, когато семейството му обяви, че актьорът е диагностициран с афазия. По-късно той беше диагностициран с фронтотемпорална деменция през февруари 2023 г.

„Въпреки че това е болезнено, е облекчение най-накрая да имаш ясна диагноза“,” казаха близките му в изявление тогава. “Фронтотемпорална деменция е жестока болест, за която много от нас никога не са чували и може да порази всеки.”

Бившият британски модел разкри по време на интервю през септември 2023 г., че не знае дали съпругът ѝ, за когото се омъжи през 2009 г., знае какво се случва.

Ема Уилис се присъедини към Сюзън Дикинсън, главен изпълнителен директор на Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация.

През декември източници, близки до семейството, обявиха, че актьорът има “добри и лоши дни”

“През последните два месеца има много повече лоши дни, отколкото добри,” каза източник пред Us Weekly. “Това преживяване сближи цялото семейство още повече. Никой не знае колко време остава на Брус, така че те поглъщат всеки момент, който имат с него.”

Втори източник твърди, че семейството на Брус се е събрало в дома му.

“След като Брус беше диагностициран, всички се събраха, за да запазят паметта му за семейството непокътната и да бъдат там като постоянно напомняне, че го обичат. Всичко се върти около него,” твърди източникът.

Според трети източник, бившата съпруга на Уилис, Деми Мур, с която има три дъщери, е основният “виновник” за събирането на всички.

Съвсем наскоро Ема Уилис обяви, че планира да издаде книга за грижите въз основа на опита си със съпруга си, носител на Златен глобус.

Bruce Willis' wife, Emma Heming Willis, to release book on caregiving after actor's dementia diagnosis https://t.co/AR70zUWB9V