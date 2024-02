Премиерът на Австралия Антъни Албанезе обяви годежа си с романтично селфи (СНИМКИ)

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе направи предложение за брак на партньорката си Джоди Хейдън навръх Свети Валентин, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Той си взе отпуск в сряда, за да отпразнува празника с любимата си и да ѝ подари пръстен.



Албанезе, който е на 60 години, обяви годежа в четвъртък, като публикува в социалните мрежи селфи с бъдещата си съпруга и надпис: "Тя каза "да". На снимката 45-годишната Хейдън показва годежен пръстен, в чиято изработка се е включила, отбелязва Ройтерс.

She said yes ❤️ pic.twitter.com/aU1Mk2WInH