Първи Свети Валентин: Селена Гомес се обясни в любов на новото си гадже (СНИМКА)

Селена Гомес очарователно изрази любовта си към новото си гадже, музикалния продуцент Бени Бланко, в Story в Instagram на Свети Валентин.

На снимката, която тя сподели, двойката се плези пред камерата. 31-годишната Гомес показва знак за мир, докато е облегната на рамото на Бланко.

“Обичам те,” написа над снимката с бяло сърце Гомес.

Selena Gomez shares new photo with boyfriend Benny Blanco for Valentine’s Day: “I love you” pic.twitter.com/NJJz9eHG1D

Сладката снимка идва само два дни след като тя го нарече своя “bes fwend” и публикува снимки в Instagram, показващи, че с Бланко стават все по-близки.

View this post on Instagram

Талантливото дуо се събра за първи път миналото лято, а звездата обяви връзката си чрез поредица от коментари в Instagram през декември 2023 г.

Selena Gomez gushes over boyfriend Benny Blanco during first Valentine’s Day together https://t.co/jCu4McyznZ pic.twitter.com/ZmaksdlVyN