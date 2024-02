Риба скат, която от години живее в аквариум без мъжки представител на вида, е бременна и се очаква да роди в следващите две седмица, предаде Асошиейтед прес.

Шарлот, ръждива риба скат с размерите на чиния за сервиране, е прекарала по-голямата част от живота си в аквариум в планинския град Хендерсънвил, щата Северна Каролина.

Тя е 3700 км от естественото си местообитание под вълните край Южна Калифорния. И не е споделяла аквариума с мъжки представител от своя вид от поне осем години.

И все пак природата е намерила начин, казва собственикът на аквариума: Шарлот е бременна с до четири малки и може да роди в следващите две седмици.

"Ето нашето момиче казва: "Хей, честит Свети Валентин! Нека да имаме няколко малки", каза Бренда Реймър от аквариума, намиращ се на главната улица в центъра на Хендерсънвил.

