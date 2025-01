Разкриха мистерията около чудовището в Лох Нес

Съществуването на легендарното чудовище от Лох Нес в Шотландия е предмет на ожесточени дебати в продължение на близо век. Наричано още "Неси", това мистериозно същество се предполага, че обитава сладководното езеро Лох Нес, южно от Инвърнес, и че принадлежи към все още непознат за науката вид.

Сега водещ учен от Оксфордския университет твърди, че окончателно слага край на тази легенда. Професорът по зоология Тим Коулсън заяви, че е "биологично невъзможно" чудовището от Лох Нес да съществува.

Доказателствата, които развенчават мита

Според професор Коулсън, фактът, че в района не са намерени скелетни останки на Неси – и никой не е хващал такова същество в рибарските си мрежи – доказва, че животното не е истинско.

"Ако такова животно наистина съществуваше, щяхме да намерим поне някакви следи – останки, отпечатъци или да бъде хванато в мрежите на рибарите," коментира ученият пред MailOnline.

Коулсън също така посочва, че многобройните предполагаеми снимки на чудовището имат съвсем просто обяснение. "Повечето хора вероятно виждат плаващи отломки или птици като корморани, които имат дълги вратове и плуват ниско във водата."

„Може би си мислите, че това звучи малко вероятно, но винаги се изумявам колко лоши могат да бъдат хората при преценката на размера – особено когато се надяват да видят определено животно“, добавя експертът.

