73-годишен мъж пъхал батерии в пениса си, наложило се да отстранят 8 см от органа му

Мъж преживял истински ужас заради секс игри. Той получил некроза на пениса си, след като напъхал в него 3 батерии. Електростимулаторите с размери по 1, 3 см заседнали в уретрата му и този път не успял да ги извади, както досега е правил. Наложило се да потърси медицинска помощ, но загубил цели 24 часа, преди да се обади на лекар.

Това било фатално за мъжкото му достойнство, защото въпреки усилията на лекарския екип, не успели да го спасят.

Медиците от болницата Western Health Footscray, Мелбърн, Австралия, които го лекували, се опитали да хванат трите батерии с помощта на форцепс, но това само задълбочило проблема, тъй като батериите потънали още по-навътре в уретрата, съобщава "Телеграф".

Пред специализираното издание Urology Case Reports, лекарите разказали, че пациентът „не понесъл процедурата и това е било прекратено“. След това те оперирали мъжа, докато той бил под обща анестезия и успешно отстранили батериите. За съжаление обаче, наложило се част от пениса на 73-годишния мъж да бъде отстранена, тъй като по време на операцията се установило, че той е некрозирал.

Според обясненията им, батериите отделили корозивна течност, която, попадайки в тялото, изгаря тъканите и кръвоносните съдове в рамките на часове, причинявайки сериозни вътрешни увреждания и кървене. А това може да бъде фатално.

Оказало се, че уретрата на мъжа, чието име се спестява, била оцветена в черно.

Всяка от батериите също била покрита с „подобен на черен катран материал“ и органът на мъжа е претърпял „обширни“ изгаряния, допълват медиците. Наложило се оперативно да бъдат отстранени 8 см от достойнството на мъжа, както и част от уретрата му.

Той бил посъветван да не прави пълна реконструкция на пениса, която според медиците, ще отнеме девет месеца, „предвид сложността на нараняването му“.

Лекарите разкриват, че случаят е първият, включващ батерии и отстраняване на уретрата.

