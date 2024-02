Ариана Гранде включи Марая Кери в ремикса на "Yes, and?"(ВИДЕО)

Остава съвсем малко до премиерата на албума "eternal sunshine" (8 март) и Ариана Гранде продължава да провокира интерес към единствения сингъл, който пусна преди официалната премиера - "Yes, And?". За новата версия на песента Ариана се обединява с поп легендата Марая Кери във второто им официално сътрудничество.

Оригиналният сингъл се класира на първо място в Billboard Hot 100 и отбеляза двадесет и първия Top 10 хит на Ариана Гранде в чарта. По-рано тази седмица Ариана потвърди участието на Марая Кери в ремикса на "Yes, And?" с публикация в Instagram :

" Не мога да повярвам на думите, които пиша ......“ Yes, And?“ с участието на единствената и неповторима, кралицата на сърцето ми и вдъхновение за цял живот @mariahcarey излиза този петък. Благодаря ти от цялото си сърце за тази сбъдната мечта и за това, че обсипа с блясъка и магията си моята малка песен. Това означава за мен повече, отколкото бих могла да изразя, и нямам търпение всички да я чуят! Обичам те безкрайно.“

Първата колаборация на двете певици бе още през 2020 г. Заедно с Дженифър Хъдсън, Марая и Ариана представиха своя версия на "Oh Santa!" - сингъл от "Merry Christmas II You" на Марая Кери (2010 г.). Трите диви изнесоха първото съвместно изпълнение на песента на живо през декември 2023г. в Madison Square Garden по време на нюйоркския концерт от турнето на Кери "Merry Christmas One & All!".

"Yes, And?" е първият и единственият сингъл, който ще бъде издаден от предстоящия седми студиен албум на Ариана: " Колкото и да е трудно да устоя на желанието да споделя още една песен с всички вас възможно най-скоро, много бих искала този път да изживеете албума изцяло", сподели изпълнителката с феновете си.